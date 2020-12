Georgette Mosbacher złoży rezygnację. Wyznała, co zamierza zabrać ze sobą z Polski

Georgette Mosbacher zapytano, czy wybór Joe Bidena na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych oznacza, że jej misja dyplomatyczna w Polsce się kończy. - Zgadza się, tak właśnie jest. Takie są zasady obowiązujące ambasadorów nominowanych politycznie. Rezygnację należy złożyć do czasu zaprzysiężenia nowego prezydenta. Złożyłam ją więc z dniem 20 stycznia. To będzie mój ostatni dzień na urzędzie ambasador - zapowiedziała ambasador na antenie Polsat News.

Dyplomatka odniosła się też do nieustających wypowiedzi Donalda Trumpa, który uważa, że wybory prezydenckie w USA były sfałszowane. Czy Mosbacher podziela ten pogląd? - Nie. Wybory wygrał Joe Biden. Wygrał głosowanie w Kolegium Elektorskim. W odniesieniu do poszczególnych stanów, tego czy liczenie głosów było uczciwe - w większości przypadków myślę, że tak - oznajmiła.

Wyjawiła też, co zamierza ze sobą zabrać z Polski do domu. - Zabieram wasze trzy pocałunki. U nas całuje się tylko w jeden policzek. Uwielbiam jednak te dodatkowe dwa pocałunki. Zdecydowanie zabieram więc do Nowego Jorku te trzy pocałunki w policzki - stwierdziła.