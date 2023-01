Genialny pomysł rosyjskich dowódców. Opowiedział o wszystkim, nie żyje

- To przez niego niemal wszyscy zginęli. Cud, że ja żyję. Wszyscy dowódcy myśleli tylko o żeby wrócić do domu jak najszybciej, żeby uciec stąd jak najszybciej. Oni zostawili nas tam celowo. Wszyscy byli zgromadzeni w jednym miejscu. To nie powinno się wydarzyć pod żadnym pozorem. To, że przeżyłem, to jakiś cud - podsumował.