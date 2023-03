Generał z USA: Rosja i Chiny odniosły sukces w tworzeniu nowego porządku świata

- Rzeczy, o które martwią się Chińczycy, to możliwość zablokowania dostaw energii z Cieśniny Malakka w Chinach. Zapewniają one ciągłość pracy ich fabryk i bazy przemysłowej. Będą mieli energię, której potrzebują, a Rosja zyska w ten sposób to, czego potrzebuje, aby kontynuować wojnę z Ukrainą - mówi generał, zwracając uwagę, że to poważny problem dla krajów Europy.