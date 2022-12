Generał Breedlove: Wojna musi przenieść się do Rosji

- Ameryka i Zachód wspólnie powinny ponownie rozważyć ograniczenia dla Ukrainy dotyczące użycia broni, którą dostarcza ona do Kijowa w celu odparcia rosyjskiej agresji. Zachód pozwolił Rosji zbyt długo zajmować i okupować terytoria sąsiada. To skłoniło Kreml do otwartej inwazji na Ukrainę w 2022 roku - mówi były dowódca NATO.