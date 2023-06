Gen. Waldemar Skrzypczak: Kontrofensywa w Ukrainie jeszcze się nie zaczęła

- To, co się działo na południu, było to prawdopodobnie maskowanie operacyjne, próby rozpoznania tego, co przygotowali Rosjanie w kierunku zaporoskim - mówił gen. Skrzypczak w programie "Didaskalia" Wirtualnej Polski. Były szef MON przedstawia analizę sytuacji, jednocześnie przewidując możliwy scenariusz zakończenia wojny.