Gdzie najlepiej ustawić wiatrak stojący? 7 podpowiedzi, jak korzystać z wentylatora

1. Optymalny przepływ powietrza, czyli najlepsza lokalizacja wiatraka stojącego

Nie jest łatwo dobrze ustawić wentylator w taki sposób, aby z jednej strony nie przeszkadzał, a z drugiej zapewniał efektywne chłodzenie przez cały czas. To, o czym należy pamiętać w pierwszej kolejności, to zapewnienie optymalnej cyrkulacji. Ze względu na to, że urządzenie wciąga powietrze z tyłu, wiatrak stojący nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany lub w rogu pomieszczenia. Najlepiej postawić go blisko okna lub korytarza. Jeśli jest tylko taka możliwość, warto go umieścić pośrodku pokoju, pomiędzy oknem a otwartymi drzwiami. To nie tylko zwiększy wydajność, ale również spowoduje, że ciepłe powietrze będzie wypychane na zewnątrz.