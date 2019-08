Gdzie jest burza i deszcz? Prognoza pogody na środę 21 sierpnia dla różnych miast. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Zakopane i inne

Gdzie jest burza i deszcz? Dziś popada w całej Polsce, a zagrzmi w górach. Zapoznaj się z prognozą pogody na środę 21 sierpnia dla różnych polskich miast. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Zakopane i inne.

Gdzie jest burza i deszcz? – pogoda na 21 sierpnia

We środę 21 sierpnia w wielu polskich miastach lepiej nie wychodzić bez parasolki. Choć na północy kraju i w środkowej części Polski tego dnia nie trzeba martwić się o gwałtowne burze z piorunami, pochmurne niebo może popsuć plany osobom przebywającym na urlopie. Poranek w Warszawie będzie deszczowy, ale w ciągu dnia niebo trochę się rozpogodzi i mimo zachmurzenia nie trzeba obawiać się nagłych wyładowań atmosferycznych. Temperatura wyniesie maksymalnie 20 st. C. Deszczowo będzie natomiast w Krakowie, gdzie popada aż do godziny 16. Na termometrach w tym mieście zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Podobna temperatura będzie w Katowicach, gdzie deszcz ustanie także koło godziny 16. Opadów należy oczekiwać także w Poznaniu, chociaż po godzinie 14 poznaniacy znów będą mogli cieszyć się słoneczną pogodą przy 22 st. C. 21 sierpnia we Wrocławiu termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Osoby będące w tym mieście również nie powinny wychodzić z domu bez parasolki aż do godziny 14. Dziś popada także w Gdańsku, gdzie słońce wyjdzie zza chmur dopiero koło godziny 17. Temperatura wyniesie maksymalnie 20 st. C.