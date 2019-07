Gdynia. Wysadzali bankomaty w Polsce i Europie. Teraz mogą trafić do więzienia

Policjanci schwytali dwóch mężczyzn, którzy okradali bankomaty w Polsce i Europie. 46 i 55-latek usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem - poinformowała Komenda Stołeczna Policji. Zdradził ich samochód



Kryminalni z Komendy Stołecznej Policji prowadzili śledztwo dotyczące włamań do bankomatów. Miało do nich dojść w Warszawie, w Parzniewie i Mościskach.

- Sprawcy przy pomocy wprowadzonej do urządzenia rurki wpuszczali gaz, a następnie detonowali ładunek, wysadzając bankomat - powiedział asp. sztab. Mariusz Mrozek z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Wpadli przez mazdę

- Przy wsparciu tamtejszych antyterrorystów funkcjonariusze weszli do jednego z mieszkań, gdzie zastali podejrzanego 46-latka. Drugi z mężczyzn ukrywał się na terenie jednego z kompleksów leśnych pod Gdynią i tam też został zatrzymany - mówi Mrozek.

Funkcjonariusze zabezpieczyli zagraniczne tablice rejestracyjne, reduktor gazu do butli gazowej, urządzenia do detonacji ładunków wybuchowych, oraz wiertła do nawiercania bankomatów.