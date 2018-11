Gdynia: Wypadek na al. Zwycięstwa. Auto wjechało w drzewo

Na al. Zwycięstwa w Gdyni doszło do poważnego wypadku. Samochód uderzył w drzewo. Kierowcy nic się nie stało, jednak pasażerka została ciężko ranna.



Kierowcy nic się nie stało, jednak pasażerka pojazdu została ciężko ranna i uwięziona w środku. Na szczęście udało się ją uratować. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

„Kierowcą był 18-letni mężczyzna, który w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Osoba poszkodowana to kobieta. Wstępną przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. Szacujemy, że utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze ok. pół godziny” - informuje policja w Gdyni.