Gdynia. Pociąg śmiertelnie potrącił pieszego

Tragedia w Gdyni. Na przejeździe kolejowym przy ulicy Puckiej pociąg SKM śmiertelnie potrącił pieszego.

Do tragedii w Gdyni doszło Do potrącenia 33-letniego mężczyzny doszło we wtorek około godz. 19.30 na przejeździe kolejowym przy ul. Puckiej. Jak informuje "Dziennik Bałtycki", nie kursowały pociągi, a ruch na ulicy Puckiej był zamknięty.