Gdynia. Operacja unieszkodliwienia miny z okresu II wojny światowej przy wejściu do portu. Ostrzeżenie dla mieszkańców i turystów

Gdynia. Unieszkodliwianie miny. Ostrzeżenie dla mieszkańców i turystów

Mina z okresu II wojny światowej znajduje się w rejonie między wejściem południowym do Portu Gdynia a Basenem Żeglarskim. Operacja jej unieszkodliwienia ma się rozpocząć we wtorek o godz. 8 rano. Przewiduje się, ze strefa rażenia odłamkami w niekontrolowanym wybuchu ma promień 500 m. Planuje się, że akcja potrwa do godziny 15.