Gdynia i Krynica Morska. Dziki wyszły z lasu i straszą turystów

W Gdyni oraz Krynicy Morskiej dziki postanowiły opuścić rodzinne knieje i poszły... w miasto. Przerażeni turyści chowają dzieci w domach, a straż miejska uspokaja" nie stanowią bezpośredniego zagrożenia". Informację oraz zdjęcia otrzymała redakcja Dziejesię.

Gdynia. "Dziki to nasza specjalność"

O to, jak często dochodzi do takich sytuacji i czy dzik jest taki straszny jak go malują, zapytaliśmy straż miejską z Gdyni.

"Dziki mają bardzo dobry węch"

Jak podkreślił, najczęściej są one widywane w okolicy lasów, skąd mają blisko do znajdujących się w pobliżu osiedli. - Dziki przychodzą żeby się najeść. To jakieś 50 proc. przypadków. Ludzie niestety sami je dokarmiają, a później dziwią się, że mają pod oknem całe stadko. To wszystko dlatego, że dziki mają bardzo dobry węch - tłumaczył Wawrzyniak.