Gdy mamy nie ma w domu - przezabawny skecz kabaretu Smile

Oto typowy poranek taty i trójki dzieci. Na szczęście mama zostawiła przepis na "jacuszki"... tzn. placuszki. Tylko czy głowa rodziny poradzi sobie z tym zadaniem? Przezabawny i kultowy już skecz ukazujący tacierzyństwo w krzywym zwierciadle, wykonany w programie "Mistrzowie Kabaretu" w Telewizji WP. Kabaret Smile został założony w Lublinie. Tworzą go: Michał Kincel, Paweł Szwajgier oraz Andrzej Mierzejewski. To prawdziwi mistrzowie, którzy w komiczny sposób przedstawiają absurdy życia codziennego, rozbawiając publiczność do łez i nie bojąc się improwizacji. Więcej Kabaretów do zobaczenia w Telewizji WP codziennie od 22:00

