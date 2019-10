"Gdy mama z tatą prowadzą kampanię...". Arkadiusz Myrcha dla Wirtualnej Polski

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Michał Wróblewski: Grał pan kiedyś w kosza z Grzegorzem Schetyną? Arkadiusz Myrcha: Tak, wiele razy. Dobry jest? Tak, świetnie rzuca zwłaszcza za trzy. Ma świetny rzut, chyba najlepszy w Platformie. Na jakiej pozycji gra? Gramy trzech na trzech lub dwóch na dwóch, więc trudno stwierdzić, ale raczej rozgrywający. A gdyby powstał dream-team Platformy w koszykówkę, to na jakiej pozycji widziałby pan Schetynę? Rzucającego obrońcy. Donald Tusk na boisku piłkarskim wolał być "sępem", strzelał golę po podaniach. Grzegorz Schetyna robił robotę "na tyłach", jak stoper i rozgrywający. Tak działa lider. Schetyna jest świetny w organizowaniu. To jego żywioł. Jak trzeba, to krzyknie, "włoży nogę" tam, gdzie inni się boją, uporządkuje grę. Schetyna w piłce nożnej nie był typem snajpera, ale w kosza, to on jest od rzucania punktów. East News Podziel się W kampanii nieco się wycofał. Punkty ma zdobywać Małgorzata Kidawa-Błońska. To był dobry moment na zmianę. Okres wakacyjny nie był dobrym momentem na robienie wielkich ruchów politycznych. A teraz zaskoczyliśmy przeciwników. Trudno w panią marszałek "uderzyć". Nie ma wrogów, chyba jest wyjątkiem na polskiej scenie politycznej. Zdeklasuje w Warszawie Jarosława Kaczyńskiego? Tak. Jaki obstawia pan wynik? Nigdy nie wchodziłem w bukmacherkę. Ale marzy mi się, żeby to był wynik zbliżony do najlepszego wyniku Donalda Tuska albo wyniku Rafała Trzaskowskiego. Pół miliona głosów, grubo. Tak, wierzę w to. Zobaczymy. Nie za późno na tę zmianę twarzy? Małgorzata Kidawa-Błońska nie musi budować swojej rozpoznawalności czy popularności, ona to wszystko ma. Jest byłą marszałkinią, byłą rzeczniczką rządu, nie jest człowiekiem znikąd. Od czterech lat jeździ po Polsce, to nie jest tak, że dopiero teraz wsiadła w autobus… Dzisiaj jest liderem naszego obozu. I będzie premierem. Nie mam wątpliwości, że jeśli wygramy wybory, Małgorzata Kidawa-Błońska będzie premierem. W której rządzie znajdzie się Grzegorz Schetyna? Grzegorz, jak trzeba, jest ostrożnym facetem i woli nie zapeszać. 13 października kończy się pewien etap. Wtedy będzie czas podejmowania decyzji. Znam Grzegorza na tyle, że wiem, że dziś jest w stu procentach skoncentrowany na wyborach. A na tym, co po nich, nie? Na pewno myśli o tym, co będzie w styczniu, a także o wyborach prezydenckich wiosną. Jest jeszcze politykiem "wybieralnym"? Tak, za każdym razem ma w wyborach świetne wyniki. Ale wasi wyborcy, jak pokazują badania, przewodniczącego Schetyny nie za bardzo akceptują. Podchodzą do nas ludzie na ulicach i mówią: "ten przewodniczący jest na żywo zupełnie inny, taki fajny, taki miły, tak dobrze się z nim rozmawia"... Grzegorz zyskuje na bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Jakim jest szefem? Dobrym, wymagającym. East News Podziel się To pierwsza kampania parlamentarna Schetyny jako szefa partii. I ta kampania jest zupełnie inna niż ta z 2015 r. Czym się różni? Mam wrażenie, że wtedy nie było takiej wiary, że uda się znów wygrać. Opozycja była podzielona, ludzie mieli alternatywę w postaci Nowoczesnej. Dzisiaj atmosfera w opozycji, Koalicji Obywatelskiej, jest dużo lepsza. Jest ogromne zaangażowanie i mobilizacja. My nie nadążamy z dowożeniem banerów do osób, które się do nas zgłaszają, że chcą pomóc. Dlaczego PiS wówczas wygrało? Temat uchodźców zdominował kampanię. Bardzo wrogą kampanię. To był plebiscyt: jesteś za albo przeciw. Do tego się to sprowadziło. Dziś jest inaczej, ludzie rozmawiają o sprawach im najbliższych, o szkole, ochronie zdrowia. A rządzący chcą tego uniknąć. Dlatego próbują narzucać tematy światopoglądowe. Robi z was lewicę z "planem Rabieja" na tęczowych sztandarach. To jest absurd. Proszę przeczytać nasz program. Tam jest samo życie. Zdrowie, ekologia, gospodarka, podatki. Tam nie znajdziemy wojen światopoglądowych. Ale dajecie się w nie wciągać. My kampanii nie chcemy prowadzić w telewizjach, gdzie PiS chce nas w to wciągać. My prowadzimy kampanię na ulicach, gdzie ludzie mówią o zupełnie innych sprawach. Ludzie nie zastanawiają się nad tym, czy przyjdzie do nich znienawidzony przez PiS gej i zabierze im oszczędności, tylko nad tym, czy im starczy na zakupy albo do pierwszego, bo drożyzna szaleje. Albo nad tym, czy będą musieli odbierać swoje dziecko z przepełnionej szkoły w nocy po 10 godzinach lekcji. PiS wciąż jest teflonowe. Dobijają do 50 proc. poparcia w sondażach. Bo ludzie oglądający TVP nie wiedzą o aferach tej ekipy. Widzowie TVP oglądają też TVN. Tych telewizji nie da się porównać. Bo? Telewizja publiczna jest skrajnie upolityczniona i nieobiektywna, a media komercyjne są obiektywne. I TVP powinna być taka, jak media komercyjne. Gdyby ten obiektywny przekaz był dziś w TVP tak samo przedstawiany, jak w mediach komercyjnych, PiS już by nie rządziło. Ludzie mają zakłócony odbiór, jeśli chodzi o politykę. W TVP nie usłyszy pan krytyki władzy, za to media komercyjne krytykują zarówno władzę, jak i opozycję. Odwiesiliście bojkot TVP. Każdy widz w kampanii ma prawo usłyszeć nasz głos, również w TVP. Głównie głos Klaudii Jachiry. Klaudia jest kontrowersyjną youtuberką… …która powinna być na wysokim miejscu na liście Koalicji Obywatelskiej w Warszawie? Innych kandydatów Platforma nie miała? Chcieliśmy, by na naszych listach były skupione różne środowiska. Ok, rozumiem wzburzenie, mnie też nie podobają się niektóre jej występy czy wypowiedzi. Szkodzi kampanii? Wolałbym, żeby niektórych mocnych akcji nie było. Ale to nic w porównaniu chociażby z radnym Mateckim, kandydatem na posła PiS, który obraża Żydów, uderza brutalnie w politycznych przeciwników, jest hejterem, a pracuje dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Żywi pan urazę do pani Iwony Hartwich? Niby za co? No, zajęła pana miejsce na liście wyborczej… Ostatecznie po lekkim "zamieszaniu" otrzymałem wyższe miejsce na liście, czyli 2., a nie 3. Wszystko zostało wyjaśnione. Miejsce na liście to rzecz wtórna, drugorzędna. Ważne, żeby pokazać, co się robiło przez ostatnie lata. Dlatego konkurujecie ostro na jednej liście. Rywalizacja wewnętrzna jest potrzebna. Motywuje do pracy. Media – i nie mówię tu o mediach publicznych czy prorządowych – strasznie na was narzekają. Że słaba kampania, że nie macie pomysłu na PiS, że lider nie taki, jak trzeba. Że nie "gryziecie trawy", że marazm w szeregach i szykowanie się na przegraną. Powiem wprost: wkurza mnie, gdy czytam takie komentarze. One kompletnie nie oddają atmosfery w Koalicji. My widzimy zaangażowanie, dużo większe, niż cztery lata temu. Widzimy zaangażowanie ludzi. Wyborcy nie potrzebują wielkich, widowiskowych kampanii. Proponuję tym, którzy komentują tak gorliwie naszą kampanię, żeby wybrali się w teren choć do jednego okręgu. I zobaczyli na własne oczy, jak to wygląda. W mediach jest moda na narzekanie na Platformę? Tak. Wygodnie was krytykować. Zgadzam się. To jest łatwe. Za to wszyscy chwalą kampanię PiS, jak to PiS świetnie radzi sobie z aferami. Przecież to jest oszukańcza kampania! Złodziej, który ukradł pieniądze i udało mu się je wynieść z banku, też jest skuteczny. I co, mamy go za to chwalić? Złodziej nadal jest złodziejem. East News Podziel się Wzbudza w panu emocje ta kampania. Wzbudza. Trudniej prowadzi się kampanię młodemu ojcu? Trudniej, trudniej… Zwłaszcza, że jeszcze mama robi kampanię! *No tak, pani poseł Kinga Gajewska. * Dlatego pana pytanie należałoby zadać dziadkom, bo im jest naprawdę trudno (śmiech). Odczuwają te trudy kampanii tak, jak my. Opiekują się codziennie kilkumiesięcznym dzieckiem. Ale my jesteśmy z Kingą bardzo rodzinni, jak się kończy kampania, to liczy się dla nas tylko to, co jest w domu. CZYTAJ TEŻ: Love story w Sejmie. Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha zostali rodzicami East News Podziel się Ale w domu rozmawiacie o polityce. Tak. Kłócicie się o politykę? Polityka nas łączy, ale czasem się spieramy, jak wszyscy, to normalne. Inspirujemy się nawzajem. Dlatego nam się to nie nudzi! Ile pan sypia godzin dziennie? 6-7 godzin. Ale na raty, jak to z nocnymi pobudkami maluszka. Już niedługo cisza wyborcza. Nie pociesza mnie to. Aż strach pomyśleć, co będzie po wyborach! (śmiech) Rozmawiał Michał Wróblewski