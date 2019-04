Gdański radny odchodzi z klubu KO. Podał powód

Wieloletni szef Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek zdecydował się opuścić klub Koalicji Obywatelskiej. Jak twierdzi chce nie chce być dłużej "radnym politycznym" i zamierza bardziej skupić się na perspektywie samorządowej.

Bogdan Oleszek to samorządowiec i były działacz związkowy "Solidarności". W 2011 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2001 r. jest związany z Platformą Obywatelską. W tym samym roku został również wybrany na przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Swoją funkcję sprawował do 2018 r. We wtorek odszedł z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej - podaje portal wpolityce.pl.