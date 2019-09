Gdańsk. Zderzenie autobusu z tramwajem. 12 rannych w wypadku przed Bramą Wyżynną

Gdańsk. 12 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu tramwaju i autobusu z turystami na ul. Okopowej w pobliżu Bramy Wyżynnej. Wypadek wydarzył się w centrum miasta, co powoduje duże utrudnienia podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Poszkodowanych zostało 12 osób, w tym motorniczy tramwaju linii nr 8. Z kabiny uwalniali go strażacy. Pozostali ranni to przede wszystkim pasażerowie autobusu turystycznego. Kierowca autokaru był trzeźwy - to obywatel Niemiec.