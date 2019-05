Gdańsk. Zaatakowali Hindusów, teraz usłyszeli zarzuty

Znieważenie na tle narodowościowym obywateli Indii - taki zarzut postawiła w środę gdańska policja dwóm Polakom. Mężczyźni obrzucili w lutym rasistowskimi wyzwiskami podróżujących z nimi autobusem dwóch cudzoziemców. Policja nadal szuka trzeciego napastnika

31 i 37-latek zostali zatrzymani i doprowadzeni do gdańskiego aresztu we wtorek. Pierwszego z nich zatrzymali dzielnicowi. Natomiast drugiego mężczyznę zatrzymali policyjni wywiadowcy w centrum Gdańska. Podejrzanego zauważył i zawiadomił funkcjonariuszy jeden z przechodniów. Rozpoznał on sprawcę dzięki wizerunkowi opublikowanemu w lokalnych mediach.