Gdańsk. Tragiczny finał oczekiwania na pomoc

Gdańsk. Od drzwi do drzwi

Pierwszym miejscem, w którym mężczyzna pojawił się, by uzyskać pomoc było gdyńskie pogotowie ratunkowe. Niestety tam opiekująca się nim siostra usłyszała, że pogotowie nie zajmie się jego przypadkiem. Zapadła decyzja o udaniu się do szpitala psychiatrycznego w Gdańsku.

Podczas oczekiwania na przyjęcie mężczyzna doznał kolejnego ataku padaczki, wskutek którego przewrócił się i uderzył w głowę. Wówczas pomocy udzielił mu ratownik, który sprawdził jego przytomność i pomógł mu usiąść na ławce. Następnie ratownik wrócił do innych obowiązków.

Gdańsk. Czekał leżąc na podłodze

Z uwagi na ciągłe ataki pacjentowi podane zostało relanium i dopiero wówczas ataki ustały. Zdecydowano również, że na przyjęcie może czekać w budynku izby przyjęć. Nieprzytomny mężczyzna czekał na pomoc leżąc na podłodze. Wówczas lekarka z pogotowia ratunkowego miała stwierdzić, że pacjent powinien trafić na oddział neurologiczny, a nie do szpitala psychiatrycznego.

Do mężczyzny wezwana została karetka, która miała go przetransportować do innego szpitala. Niestety pomoc przyszła za późno. Pacjent zmarł w niedzielę w szpitalu. Sprawą zajmie się teraz prokuratura, która ustali szczegółowe okoliczności śmierci mężczyzny.