Gdańsk szykuje się na ulewy. Aleksandra Dulkiewicz powołała sztab kryzysowy

Władze Gdańska spodziewają się ulewy i podtopień, dlatego prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz powołała miejski sztab kryzysowy. Zagrożeni zalaniami mieszkańcy i zarządcy nieruchomości mogą bezpłatnie odbierać worki z piaskiem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czwartek wydał ostrzeżenie dla Pomorza. Do północy można spodziewać się burz i ulewnych deszczy, nawet do 50 mm. Niewykluczone, że spadnie także grad. Będzie wiał silny wiatr o prędkości do 90 km/h.