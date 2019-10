Gdańsk. Strzały we Wrzeszczu. Postępowanie przejmuje Prokuratura Krajowa

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przejął do dalszego prowadzenia postępowanie związane z postrzeleniem w Gdańsku dwóch mężczyzn przez wojskowego prokuratora - dowiedziała się Wirtualna Polska.

W niedzielę około godziny 3 nad ranem w Gdańsku Wrzeszczu doszło do postrzelenia dwójki mężczyzn. Według wstępnych ustaleń prokuratury 21- i 22-latek mieli próbować, włamać się do mieszkania przez okno. W tym momencie lokator oddał do nich kilka strzałów z pistoletu.