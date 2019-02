Gdańsk. Strzały przy Twardej. Obława

W nocy przy ulicy Twardej w Gdańsku padły strzały. Policjanci oddali strzały ostrzegawcze, by zmusić mężczyznę do zatrzymania się. Nieoficjalnie wiadomo, że staranował on radiowóz.

Gdańsk. Trwa policyjna obława za podejrzanym (Forum)

Policjanci przyznają, że podejrzany zdołał uciec. Próbowano go zatrzymać w okolicy osiedla Zielony Trójkąt. Poszukiwania wciąż trwają.

O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio Gdańsk. Funkcjonariusze nie udzielają dodatkowych informacji.