Gdańsk. Śniadanie wielkanocne dla ubogich. Ponad 400 kg bigosu

Kilkaset osób wzięło udział w corocznym śniadaniu wielkanocnym na Targu Węglowym w Gdańsku. Przygotowano 420 kg bigosu i ugotowano ponad 2 tysiące jaj.

- Święta Wielkiej Nocy to czas narodzin na nowo. Dzisiaj już w pełni czujemy wiosnę, sami możecie przyznać, że zima była długa. Także po stracie naszego prezydenta Pawła Adamowicza ta zima w naszych sercach pewnie jeszcze trochę potrwa. Ale życzę wam, wiedząc, jak często ciężki jest wasz los, żeby dobrzy ludzie byli wokół was i żeby zmartwychwstały Pan Jezus także do was przyszedł i pomógł wam zmieniać wasze życie - powiedziała Dulkiewicz cytowana przez PAP.

- Paweł przez 20 lat był tutaj z nami, czasami ja też bywałam wraz z nim i bywały nasze córki. Zawsze, wracając do domu, opowiadał mi jakąś historię, bo on zawsze z wami rozmawiał, on od was nie uciekał, tylko był po prostu blisko was. Następcy Pawła kontynuują tę tradycję i wierzę, że ona w Gdańsku będzie kontynuowana zawsze - powiedziała Adamowicz.