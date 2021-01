Gdańsk. Prokurator wniósł o wyłączenie z rozprawy za maseczkę ze znakiem Strajku Kobiet

Zobacz także: Bronisław Komorowski o Strajku Kobiet: "Jarosław Kaczyński chce przetrzymać to w ukryciu"

Strajk Kobiet. Sala sądowa to nie miejsce afiszowania poglądów

Do tego wniosku odniósł się pełnomocnik powoda - Janusz Kaczmarek. "Ja nie wiem, czy protokolant ma takie, czy inne poglądy. Nie wiem, czy ta maseczka jest elementem wyrażania tych poglądów na zewnątrz. Czy jest to może maseczka, która akurat znalazła się na stole protokolanta. Może wystarczyłoby zdjąć tę maseczkę i zamienić na inną" - stwierdził adwokat.

Prokurator dodał, że zgodnie z przepisami taki wniosek powinien być rozpoznany niezwłocznie, czyli w dniu rozprawy. "Złożony przeze mnie wniosek wskazuje na wątpliwości co do wewnętrznej, subiektywnej bezstronności protokolanta" - wytłumaczył Signerski. Przekazał on także, że nie ma żadnych uwag co do ubioru protokolantki.