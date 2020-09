Gdańsk. Policjanci zatrzymali pijanego policjanta. Zasnął za kierownicą

Zaniepokojony świadek sądził, że kierowca zasłabł . Wezwał więc karetkę. Jednak, gdy otworzył drzwi samochodu, by udzielić mu pomocy, poczuł silną woń alkoholu. O swoim odkryciu zawiadomił więc policję.

Gdy policjanci przybyli na miejsce okazało się, że pijany kierowca to 44-letni policjant z komendy miejskiej w Gdańsku.

Gdańsk. Pijany policjant za kierownicą. Nie przyznaje się do winy

- Mężczyzna był poza służbą. Pobrano do badań próbki krwi, których wyniki wskazywały, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu - poinformowała polsatnews.pl prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Komendant Miejski Policji w Gdańsku natychmiast zawiesił funkcjonariusza w wykonywaniu obowiązków służbowych, wszczął postępowanie dyscyplinarne oraz procedurę zwolnienia go ze służby .

Nie są to jedyne problemy policjanta. W poniedziałek 44-latek usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Co ciekawe, mimo że został przyłapany niemal na gorącym uczynku, nie przyznaje się do winy.