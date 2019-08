Gdańsk — pogoda na dziś. W niedzielę 25 sierpnia mieszkańcy Gdańska nie muszą obawiać się deszczu, gdyż niebo będzie całkowicie bezchmurne. Sprawdź, czy taka pogoda utrzyma się w ciągu najbliższych dni.

Jaka będzie dziś pogoda w Gdańsku?

Podobnie jak w sobotę, w niedzielę 25 sierpnia mieszkańcy Gdańska mogą nadal cieszyć się bezchmurnym niebem, choć tego dnia temperatura minimalnie wzrośnie. O godzinie 6:00 rano termometry pokażą 17 st. C. Wiatr będzie wiał z maksymalną prędkością 18 km/h. Najcieplej, bo około 22-23 st. Będzie koło godziny 13:00. Taka temperatura utrzyma się aż do godziny 18:00. Wieczór zapowiada się także nieco cieplej niż w sobotę i o godzinie 22:00 na termometrach zobaczymy około 19 st. C.