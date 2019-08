Gdańsk — pogoda na dziś. Sprawdź, czy we wtorek 27 sierpnia nad morzem można spodziewać się słońca

Gdańsk — pogoda na dziś. Osoby przebywające nad morzem we wtorek 27 sierpnia mogą oczekiwać ciepłej, pogodnej pogody. Sprawdź, jaka prognoza jest przewidziana na najbliższy tydzień.

Jaka będzie dziś pogoda w Gdańsku?

Mieszkańcy Gdańska i turyści wypoczywający nad morzem we wtorek 27 sierpnia mogą oczekiwać pięknej, słonecznej pogody. Według prognoz synoptyków, niebo przez cały dzień będzie bezchmurne i nie trzeba obawiać się deszczu. O godzinie 6:00 rano termometry pokażą 18 st. C., a im później, tym bardziej będzie rosnąć temperatura. O godzinie 14:00 słupek rtęci wzrośnie do 26 st. C i równie ciepło będzie przez najbliższe kilka godzin. Maksymalna prędkość wiatru tego dnia wyniesie 19 km/h. We wtorek wieczór i noc w Gdańsku również będą bardzo ciepłe.Około godziny 22:00 termometry pokażą 22 st. C., a bezchmurne niebo zapewni dogodne warunki do obserwacji gwiazd.