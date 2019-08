Gdańsk. Pogoda na dziś. Słonecznie i ciepło nad polskim morzem

Mieszkańcy Gdańska oraz urlopowicze mogą dziś liczyć na słoneczną aurę. We wtorek powinno być nieco cieplej niż w poniedziałek. Pogoda umożliwi plażowanie.

Słoneczna pogoda w Gdańsku. Będzie można plażować

Kolejne godziny w Gdańsku przyniosą niewielkie ocieplenie. Najwyższa temperatura prognozowana jest na godzinę 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 22 st. C, a odczuwalne będą 23 st. C. We wtorek we znaki nie powinien dawać się wiatr. Jego maksymalna prędkość wyniesie 14 km/h.

Gdańsk. Pogoda na kolejne dni

Pogoda na środę 21 sierpnia 14-20 st. C, umiarkowane zachmurzenie i deszcz, prędkość wiatru do 19 km/h.

Pogoda na czwartek 22 sierpnia 11-20 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 12 km/h.

Pogoda na piątek 23 sierpnia 10-21 st. C, niewielkie zachmurzenie, prędkość wiatru do 14 km/h.

Pogoda na sobotę 24 sierpnia 11-22 st. C, bezchmurnie, prędkość wiatru do 14 km/h.

Pogoda na niedzielę 25 sierpnia 12-23 st. C, bezchmurnie, prędkość wiatru do 21 km/h.