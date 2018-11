Gdańsk: Patostreamer wraz z kolegami pobił sąsiada. Zdarzenie było nagrywane podczas transmisji na żywo

Patostreamer wraz z dwoma kolegami wtargnęli do mieszkania sąsiada i go brutalnie pobili. Całe zdarzenie było nagrywane i transmitowane za pośrednictwem serwisu Youtube. Napastnikom grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Do zajścia doszło pod koniec sierpnia w gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Jeden z mężczyzn prowadził transmisję na żywo z domowej imprezy, w której uczestniczyło jeszcze dwóch kolegów.

Podczas transmisji trójka mężczyzn wpadła na pomysł by odwiedzić sąsiada, który już wcześniej zwracał im uwagę. Postanowili zrobić coś kontrowersyjnego w celu zwiększenia liczby oglądających.

Patostreamer całe zajście nagrywał telefonem, a jego koledzy w międzyczasie kopali z całych sił w drzwi sąsiada. Następnie wparowali do jego mieszkania i brutalnie go pobili. W efekcie starszy mężczyzna doznał wiele obrażeń.

Gdańsk - Szybka reakcja internautów na wyczyny patostreamera

Nagrany incydent bardzo szybko trafił do mediów społecznościowych. Komenda Miejska otrzymała wiele telefonów w tej sprawie, ponieważ większość internautów oglądających wydarzenie straciło cierpliwość. Policja bardzo szybko zatrzymała sprawców.

Prokuratura w Gdańsku postawiła zarzuty napastnikom. Oskarżono ich o pobicie i naruszenie spokoju domowego. Grozi im do trzech lat pozbawienia wolności.