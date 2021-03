Gdańsk. Nowy metropolita rozpoczął posługę w Katedrze Oliwskiej

W Niedzielę Palmową Gdańsk otrzymał nowego metropolitę

Msza tylko w kościele? Ksiądz o nabożeństwach online

Ingres metropolity z obostrzeniami

Jeszcze przed rozpoczęciem ingresu pod katedrą w Oliwie zebrała się ok. 15-20 osobowa manifestacja przeciwników nowego metropolity. Członkowie Komitetu Obrony Demokracji mieli ze sobą tęczowe transparenty z hasłem "nie lękajcie się" oraz duży baner z hasłem "prawa człowieka nie są ideologią". Doszło do wymiany zdań z wchodzącymi do katedry. Policja spisała manifestantów.