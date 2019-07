Gdańsk. Miasto pozywa tygodnik "Sieci" za naruszenie dóbr osobistych

Oficjalne przeprosiny oraz 100 tys. złotych na cel społecznych - tego od wydawców tygodnika "Sieci" domagają się władze Gdańska. Chodzi o okładkę i tekst pt. "Wojna Gdańska z Polską" w których insynuowano, że władze miasta chcą przyłączyć się do Republiki Federalnej.

Na okładce tygodnika umieszczono Pawła Adamowicza (zamordowanego w styczniu prezydenta Gdańska), Aleksandrę Dulkiewicz oraz Donalda Tuska. W tle widoczny był pomnik na Westerplatte oraz Poległych Stoczniowców wśród flag ze swastykami. Całą grafikę opatrzono tytułem "Czy Gdańsk chce do Niemiec?".

Dziennikarze tygodnika pisali o - ich zdanie - przedziwnym stosunku władz miasta do polskości, wolności i obecnego rządu. "Aleksandra Dulkiewicz w tej kwestii kontynuuje politykę poprzednika i z dyrekcją muzeum jest jej nie po drodze" - konkludowali.

- Nie mogę ukryć oburzenia i smutku. "Czy Gdańsk chce do Niemiec?". Takie pytanie zostało dzisiaj publicznie postawione. Byłoby ono absurdalne, albo można by je traktować jako prowokację czy niesmaczny żart, ale niestety takie nie jest - mówiła tuż po publikacji prezydent Gdańska. Dulkiewicz zapowiedziała, że urząd "będzie analizował kroki prawne" w tej sprawie. - Nie mogę ukryć oburzenia i smutku - dodała prezydent.

Teraz - jak informuje Radio ZET - gdański urząd zdecydował się pozwać wydawcę "Sieci". Pismo przedprocesowe, które wysłano do Warszawy, dotyczy naruszenia dóbr osobistych.

Spór o Westerplatte - o co chodzi?

Publikacja tygodnika "Sieci" wpisuje się w spór o tereny na Westerplatte. Chodzi o projektu ustawy autorstwa PiS, które zakłada "wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwiających sprawną realizację budowy Muzeum, jako przedsięwzięcia istotnego z punktu widzenia interesów państwa". To wzbudza wątpliwości przedstawicieli opozycji oraz gdańskiego samorządu, którzy wskazują na to, że jest to próba przejęcia Westerplatte przez władzę centralną.