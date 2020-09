Gdańsk. Mężczyzna z zespołem downa zatrudniony w urzędzie. Wpis Dulkiewicz wywołał poruszenie

"Pan Michał Milka jest pierwszą osobą z Zespołem Downa zatrudnioną w naszym urzędzie. Pracuje w Wydziale Spraw Obywatelskich. Można go spotkać w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 1 przy ulicy Partyzantów 74, gdzie jest pierwszą osobą do kontaktu" - napisała Dulkiewicz w mediach społecznościowych.

Dulkiewicz: Cieszę się, że jest Pan w naszym zespole

Michał Milka w listopadzie ubiegłego roku w rozmowie z TVN24 mówił, że praca w urzędzie nie sprawa mu żadnego problemu. - Praca jest potrzebna do rozwoju, bo człowiek musi iść do przodu, nigdy do tyłu - podkreślił wówczas. Milka zapytany o to, jakie cechy powinny posiadać osoby ubiegające się o pracę w urzędzie, odpowiedział, że "trzeba być pracowitym, godnym i zaufanym".