Gdańsk. Kierowca i pasażer skuteru jechali pod wpływem alkoholu

Kierowca przejechał skuterem przez przejście dla pieszych. Zrobił to na oczach policjantów, którzy zatrzymali się na światłach. Zestresowany mężczyzna odmówił badanie alkomatem, informują funkcjonariusze w TVN 24.



O nietypowej interwencji, policjanci poinformowali w poniedziałek. Doszło do niej w sobotę rano na ulicy Hucisko w Gdańsku. To wtedy przed maską radiowozu, skuter przejechał na pasach dla pieszych. Zdziwienie funkcjonariuszy ruchu drogowego był tym większe z powodu pasażera pojazdu. Mężczyzna trzymał bowiem w dłoni piwo. Zarówno on, jak i kierowca nie mieli kasków.

Alkohol czasem stresuje

Z tego powodu, policjanci musieli zawieźć kierowcę skutera na badania krwi do szpitala. Jeśli wyniki potwierdzą obecność alkoholu we krwi, kierowca może trafić na 2 lata do więzienia oraz stracić uprawnienia do kierowania pojazdami. Do tego czasu, prawo jazdy zostało mu zabrane.