Gdańsk. Kierowca i pasażer skutera jechali pod wpływem alkoholu

Kierowca przejechał skuterem przez przejście dla pieszych. Zrobił to na oczach policjantów, którzy zatrzymali się na światłach. Zestresowany mężczyzna odmówił badania alkomatem, informują funkcjonariusze.



Zarówno kierowca, jak i pasażer muszą mieć kaski na głowie w trakcie jazdy skuterem. (East News, Fot: Bartosz Krupa/East News)

Do nietypowej interwencji doszło w sobotę rano na ulicy Hucisko w Gdańsku. To wtedy przed maską radiowozu skuter przejechał na pasach dla pieszych. Zdziwienie funkcjonariuszy ruchu drogowego było tym większe, że z pasażer pojazdu trzymał w dłoni piwo. Zarówno on, jak i kierowca nie mieli kasków.

- Swoją jazdę kontynuowali po chodniku – informuje nadkom. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w TVN 24.

Zdenerwowany kierowca

Policjanci zatrzymali jednoślad do kontroli. Wtedy bez większych trudności wyczuli alkoholu od 25-letniego kierowcy i jego 22-letniego pasażera. Obaj mężczyźni okazali się mieszkańcami Gdańska.

- Mężczyzna przyznał policjantom, że wcześniej pił alkohol, ale nie jest w stanie poddać się badaniu alkomatem, bo bardzo zestresowała go policyjna kontrola – relacjonuje nadkom. Ciska.

Z tego powodu policjanci musieli zawieźć kierowcę skutera na badanie krwi do szpitala. Jeśli wyniki potwierdzą obecność alkoholu we krwi, kierowca może trafić na 2 lata do więzienia oraz stracić uprawnienia do kierowania pojazdami. Do tego czasu prawo jazdy zostało mu zabrane.

To jednak nie wszystkie prawne konsekwencje, które niefrasobliwy kierowca może ponieść. Grozi mu również kara grzywny za wszystkie popełnione przewinienia.

W przeciwieństwie do kierowcy skutera, pasażer okazał się nie być tak zestresowany. Pozwolił zbadać się alkomatem, który pokazał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mogą spotkać go za to prawne konsekwencje, ponieważ pasażer dwuśladu nie może być nietrzeźwy. Współpasażer zapłacił mandat za jazdę bez kasku.

