Gdańsk. Jarosław Kaczyński mobilizuje kandydatów. "Tu nie będzie łatwo"

Jarosław Kaczyński wziął udział w spotkaniu z wyborcami w Gdańsku. Prezes PiS obiecywał, że dzięki jego ugrupowaniu poziom życia Polaków zbliży się do tego, którym cieszą się mieszkańcy krajów Europy Zachodniej. Apelował również o pełną mobilizację przed październikowymi wyborami.

Szef Prawa i Sprawiedliwości odparł zarzuty dotyczące oferty jego partii dla przedsiębiorców i programu rozwoju polskiej gospodarki. - To nie jest żadne uderzenie w przedsiębiorców, to racjonalne także z ich punktu widzenia. Musimy doprowadzić do tego, by polska gospodarka była bardziej produktywna - oświadczył.