Gdańsk: dziś zostanie wystawiona trumna z ciałem Pawła Adamowicza w ECS

Gdańsk: W Europejskim Centrum Solidarności (ECS) zostanie wystawiona trumna z ciałem tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza. Prezydenta będzie można pożegnać w czwartek od godz.17.

Gdańsk: W Europejskim Centrum Solidarności zostanie wystawiona trumna z ciałem Pawła Adamowicza

- Zgodnie z wielowiekową tradycją panującą w Gdańsku oraz przychylając się do prośby rodziny, a także do inicjatywy metropolity gdańskiego, a także do wielu głosów docierających do nas w tych dniach Pan Prezydent Paweł Adamowicz zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej - poinformował ks. prałat Ireneusz Bradtke proboszcz Bazyliki Mariackiej.

Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia rozpocznie się o godz. 12 w sobotę, 19 stycznia.