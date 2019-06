Gdańsk. Brutalne pobicie 13-latka na Jasieniu. "Wpadł w szał"

Bił i kopał 13-letniego Kubę po głowie. Do ataku doszło na przystanku na gdańskim Jasieniu. Napastnik został zatrzymany.



Do ataku doszło kilka dni temu na jednym z przystanków. Według relacji kolegów Kuby, którzy byli z nim w tym momencie, chłopiec miał tylko przesunąć puszkę z jakimś napojem. Wówczas 21-latek wpadł w szał.

- Tamten chłopak się zdenerwował i zaczął Kubę kopać w głowę, i to dość silnie. To był atak bez powodu - opowiada matka 13-latka. Mężczyzny nie dało się od chłopca odciągnąć. Przepędził go dopiero jakiś człowiek z Ukrainy, który wysiadł z autobusu.