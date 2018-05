Gdańsk. Awaryjny zrzut ścieków do Motławy został zakończony. Skutki awarii mogą być opłakane

Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz poinformował, że kontrolowany zrzut ścieków z przepompowni wody do Motławy zakończył się. "Kolejne informacje zostaną podane po posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego" - napisał na swoim Facebooku.

Gdańsk. Awaryjny zrzut ścieków

To, że awaryjny zrzut ścieków do Motławy się skończył, nie oznacza końca problemów w Gdańsku.

Dobra wiadomość jest taka, że działa tam już jedna pompa i zakończono zrzut ścieków do Motławy. Niestety, z wstępnych wyników badań wynika, że normy zanieczyszczeń wody zostały przekroczone w całej Zatoce Gdańskiej. To efekt zrzutu ścieków do Motławy, który rozpoczęto we wtorek po awarii przepompowni na Ołowiance.

Kto jest odpowiedzialny za awarię i wyciek ścieków w Gdańsku?

- Mieliśmy pecha, że obsługa, która tam jest, była akurat dzisiaj nowa, świeża, niedoświadczona, no i wyszło, jak wyszło. Ścieki napływały, napięcie oczywiście było cały czas, to tylko był chwilowy ten przysiad, a pompy nie pracowały, a ten sobie myślał, że wszystko jest dobrze. Takiego pecha jeszcze nie mieliśmy, a straty będą tak duże, że się w pale nie mieści. Szlag by to trafił, mówię panu. Tak źle, jak pracuję 46 lat, to jeszcze nie było, naprawdę źle, bardzo źle. Może będziemy w telewizji. Zobaczymy czy będziemy - tłumaczył w rozmowie telefonicznej pracownik SNG.