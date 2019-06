Gdańsk. Aleksandra Dulkiewicz uderza w prezesa PiS. Ma pomysł na kampanię

Niektórym się wydaje, że skoro prezes z Żoliborza ma zapędy totalitarne, to każdy tak działa - tak prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz opowiada na apel PiS ws. zmian w programie obchodów w Gdańsku.

- Głęboki jest ten rów między nami. Ale ja będę wciąż próbowała - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz na antenie TOK FM, odnosząc się do poniedziałkowego zgrzytu, kiedy premier Mateusz Morawiecki zignorował jej powitanie.

- Jeśli do Gdańska przyjeżdża premier, czwarta osoba w państwie, to trzeba go przywitać. Druga sprawa: jeżeli przyjeżdża się w okresie rocznicy, nie można udawać, że tego nie ma - oceniła prezydent.