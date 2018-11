Gdańsk: 67-latek podejrzany o molestowanie dzieci w komunikacji miejskiej

67-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o podjęcie czynności seksualnych wobec dzieci, grozi do 12 lat więzienia. Wśród jego ofiar znajdują się jeden chłopiec i pięć dziewczynek.

W wyniki śledztwa ustalono, że 67-letni mężczyzna z Gdańska dopuszczał się molestowania dzieci w komunikacji miejskiej. Do ostatniego czynu doszło w czerwcu bieżącego roku.

Według rzecznika prasowego Komendy Miejskiej w Gdańsku, asp. Kariny Kamińskiej, informacje w tej otrzymano od dziennikarza portalu Trojmiasto.pl. Odnalazł on wpis jednego ze świadków zdarzenia. Stwierdził on, że widział pewnego mężczyznę łapiącego za krocze młodego chłopca.

„Praca śledczych była utrudniona, ponieważ nikt nie złożył zawiadomienia w tej sprawie. Prowadzący sprawę policjanci zaczęli sprawdzać zapisy z kamer monitoringu, dotarli do pokrzywdzonego chłopca oraz do osób, które pod postem zamieściły wpisy świadczące o tym, że mężczyzna mógł dopuszczać się tych przestępstw od co najmniej kilku lat" – mówi asp. Karina Kamińska.