"Gazeta Polska" ujawnia: czterech pedofilów w Platformie Obywatelskiej

Platforma Obywatelska oraz inne partie opozycji naciskały na utworzenie komisji sejmowej ws. pedofilii w polskim Kościele. "Gazeta Polska Codziennie" podała nazwiska czterech działaczy PO, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa seksualne wobec nieletnich.

Marek I., radny Platformy z warszawskiego Żoliborza, podczas obozów koła łyżwiarskiego, wykorzystał seksualnie 14 dziewczynek poniżej 15 roku życia. W 2013 roku trafił do więzienia.

Czwarty działacz, którego przestępstwa przypomina "GPC", jest szef młodzieżówki PO z Gniezna Rafał P. Działacz został skazany na 4 lata i 3 miesiące więzienia za wykorzystywanie chłopców poniżej 15. roku życia poprzez zmuszanie do stosunków seksualnych za pomocą szantażu i groźby ujawnienia rozebranych zdjęć.

"Warto więc zapytać, czy Grzegorz Schetyna równie ochoczo będzie się domagał powołania komisji ds. pedofilów w Platformie Obywatelskiej (co w Kościele - red.)? Czy zbada możliwe przypadki tuszowania takich spraw w szeregach własnej partii?" - dopytuje dziennik.

"Skazani za rządów PO"

Artykuł "GPC" wzbudził spore kontrowersje i gorącą dyskusję w mediach społecznościowych. Skomentowała go m.in. dziennikarka "Newsweeka" Dominika Długosz, która odniosła się m.in. do danych, według których działacze PO popełnili więcej czynów pedofilskich niż polscy księża.

"Widzę, że niezalezna.pl odkryła 4 skazanych za pedofilię byłych polityków PO. Grzmi 'to więcej niż skazanych księży'. Otóż to drodzy Państwo, więcej, bo nikt ich nie przenosił do innego okręgu i innej komórki partyjnej. Zwracam też uwagę, że wszyscy zostali skazani za rządów PO" - zauważa.