Funduszowy doping dla lubelskiego rynku pracy

– Lotnisko, zakłady w Świdniku – to pierwsze miejsca, gdzie będę szukał zatrudnienia po ukończeniu szkoły – planuje Adam. Kiedyś myślał o wyjeździe do kuzyna, do Niemiec. – On na pewno pomógłby mi się urządzić, ale już widzę, że w Polsce, na Lubelszczyźnie, mam nie gorsze perspektywy. A tu jest dom rodziców, dziewczyna, wszyscy koledzy i całe życie, które znam i które mi się podoba. Fajnie, że będę mógł pracować tu, gdzie się wychowałem – cieszy się chłopak.