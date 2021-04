Fundusze Europejskie w trosce o zdrowie

Ile naprawdę robią Fundusze Europejskie dla naszego zdrowia? Odpowiedź brzmi: więcej niż myślisz! Centrum Onkologii aż siedmiokrotnie zwiększy wydajność w obsłudze pacjentów z nowotworami tarczycy, inna polska firma będzie produkować podstawowy składnik szczepionki na koronawirusa, a zdalna recepta od ponad roku pomaga nam zostać w domu. Co więcej, wykorzystując inteligentny stetoskop, samodzielnie możesz osłuchać swoje dziecko i zapis wysłać mejlem lekarzowi. To tylko kilka przykładów – a jest ich krocie!

7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. To okazja do nieco szerszego spojrzenia – nie tylko w kontekście pandemii, o której mówi się teraz najczęściej. Chcemy zwrócić Twoją uwagę na trzy ważne obszary unijnych dotacji: polskie szpitale, centra kształcące kadrę medyczną i nowe technologie w ochronie zdrowia.

DOPOSAŻENIE SZPITALI

Pokutuje u nas mit, że placówki medyczne mają zwykle przestarzały sprzęt. A to nieprawda. Na przykładzie 138 różnych szpitali, już doinwestowanych przez Fundusze Europejskie, widać, jak bardzo zmieniły się realia. To zasługa ponad 1,5 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Przez ostatnie 7 lat pieniądze te umożliwiły modernizację, doposażenie i rozbudowę podmiotów zajmujących się leczeniem kluczowych, z punktu widzenia epidemiologicznego, chorób – układu krążenia, kardiologicznych, onkologicznych i płuc. Wsparcie uzyskały też oddziały ginekologiczne, neonatologiczne (dla najmłodszych pacjentów), pediatryczne i te zajmujące się rzadkimi schorzeniami.

A efekty? Można np. przeprowadzać więcej małoinwazyjnych zabiegów kardiologicznych, po których pacjenci w szpitalu spędzają tylko 2 dni. Wzrosła też jakość opieki nad dziećmi oraz efektywność leczenia onkologicznego i chorób układu krążenia. To tylko niektóre spośród wielu korzyści. Poznasz je lepiej na przykładzie konkretnych szpitali.

Dla dzieci

Zdarza się wcale nie tak rzadko, że lekarze wyciągają dzieciom połknięte przedmioty z przewodu pokarmowego, a czasem nawet z oskrzeli. Wgląd w te miejsca umożliwia badanie endoskopowe. Nowo otwarta pracownia endoskopii jest ważną częścią projektu białostockiego Szpitala Klinicznego. Jego dyrektor, prof. Anna Wasilewska, podkreśla znaczenie tej zmiany dla zdrowia małych pacjentów. Z pieniędzy Unii Europejskiej (POIiŚ) oraz budżetu państwa szpital przebudował również swoją Klinikę Neurologii i Rehabilitacji oraz Klinikę Pediatrii i Nefrologii.

Dla pacjentów onkologicznych

Centrum Onkologii w Warszawie wykonuje rocznie ok. 400 operacji i ponad 800 terapii jodowych raka tarczycy oraz kilka tysięcy specjalistycznych badań. Skutkuje to ogromną ilością odpadów promieniotwórczych. Dzięki unijnym pieniądzom z Programu Infrastruktura i Środowisko i dotacji z budżetu państwa zużyte urządzenia do utylizacji zostały zastąpione nowoczesną infrastrukturą. „Od teraz będziemy bezpiecznie kontynuować leczenie, a nawet pomożemy większej liczbie pacjentów. Drugi etap tej inwestycji zakłada budowę pawilonu klinicznego. W konsekwencji liczba podopiecznych placówki wzrośnie siedmiokrotnie” – zapewnia dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii, prof. dr hab. n. med. Jan Walewski.

Dla osób z problemami układu krążenia

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Dlatego doinwestowanie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Bizela w Bydgoszczy to przedsięwzięcie na wagę złota. Jest to największy szpital kliniczny na północy kraju. Bardzo wielu pacjentów skorzysta ze zmian, ponieważ jakość leczenia znacznie się poprawiła! Projekt obejmował zakup nowoczesnego wyposażenia (w tym angiografu do oglądania wnętrza naczyń krwionośnych i organów ciała). A także remont ponad 2 tys. m2 pomieszczeń Kliniki Kardiologii oraz Klinki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych. Łączna wartość inwestycji to 6,2 mln zł.

NOWOCZESNE CENTRA KSZTAŁCENIA KADRY MEDYCZNEJ

Pobranie krwi wolałbyś powierzyć pielęgniarce z dwudziestoletnią praktyką, bo tylko ona zrobi to sprawnie i bezboleśnie? Nic bardziej mylnego! Młoda kadra medyczna też ma to doskonale przećwiczone. Swoje kwalifikacje zawdzięcza... centrom symulacji medycznej. W tak nowoczesny sposób przyszłych lekarzy i pielęgniarki kształcą placówki finansowane z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Ćwiczenie czyni mistrza

Symulacja medyczna to obecnie najszybciej rozwijająca się metoda kształcenia przyszłych lekarzy i pielęgniarek. Centrum Symulacji Medycznej w Poznaniu to jedno z tych miejsc, w których edukacja odbywa się w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. Takich placówek mamy już w Polsce 50, a docelowo powstanie ich 79. Fundusze Europejskie przeznaczyły na ten cel 422 mln zł. Część z nich to centra monoprofilowe, dedykowane studentom pielęgniarstwa i położnictwa. Każde składa się z kilkunastu pomieszczeń wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny i dydaktyczny.

Czy to potrzebne inwestycje? Z pewnością tak. Zaawansowana technologicznie aparatura diagnostyczna podłączona do manekinów medycznych obrazuje stan organizmu – zupełnie jakbyśmy mieli do czynienia z żywym człowiekiem. Wkłucia dożylne, intubacje (udrożnienie dróg oddechowych) czy użycie defibrylatora nie różnią się zasadniczo od zabiegów wykonywanych pacjentom. Fantomy nie czują jednak bólu ani lęku, tak więc studenci pielęgniarstwa oraz przyszli lekarze mogą powtarzać swoje ćwiczenia wielokrotnie. Do czasu, aż dojdą do wprawy pod okiem doświadczonych medyków.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Fundusze Europejskie wspierają również innowacyjne produkty i usługi, które służą naszemu zdrowiu. Zaangażowanie unijnych pieniędzy w projekty z tego obszaru dobrze ilustrują dwa przykłady.

Profesjonalne badania w domowym zaciszu

Wyposażony w sztuczną inteligencję stetoskop do osłuchu klatki piersiowej dziecka sam dokonuje wstępnej klasyfikacji dźwięków. Aplikacja w smartfonie, z którą jest połączony, podpowiada rodzicom, gdzie umieścić aparat. Po badaniu otrzymują oni informację o ewentualnych nieprawidłowościach i sugestię konsultacji ze specjalistą. Lekarz ma wgląd w zapis, co ułatwia postawienie ostatecznej diagnozy.

To jedyne takie rozwiązanie na świecie! Jego twórcami są startup StethoMe oraz naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Urządzenie powstało jako wynik prac badawczo-rozwojowych (B+R) współfinansowanych dotacją ponad 6 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). W czasie pandemii rozwiązanie StethoMe zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu w szpitalach zakaźnych w całej Polsce oraz w jednym ze szpitali dziecięcych w Barcelonie.

Innowacyjne leki i szczepionki

Mabion to spółka, która zawarła porozumienie z australijską firmą Vaxine o współpracy nad szczepionką przeciw COVID-19. Ma kierować rozwojem klinicznym szczepionki, jej produkcją i wprowadzaniem na rynki polski i europejski. Temat był w swoim czasie nagłośniony przez media, ale mało kto wie, że zaplecze badawcze firmy Mabion powstaje ze znaczącym udziałem Funduszy Europejskich. Na budowę centrum B+R i wyposażenie laboratorium w potrzebną aparaturę spółka otrzymała ponad 63 mln zł z POIR.

Przedstawiliśmy tylko kilka przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszy Europejskich i mających pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Z wielu innych korzystamy na co dzień, choć nie zawsze mamy tego świadomość. Przykładem może być e-recepta, która uzyskała wsparcie z Programu Polska Cyfrowa. Następny to, finansowane z POWER, Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego (więcej przeczytasz tutaj). Fundusze Europejskie wspierają też walkę z pandemią (poznaj szczegóły). Przykłady można by mnożyć długo. Bo efektów unijnego zaangażowania w ochronę naszego zdrowia jest naprawdę bardzo wiele.

Projekt finansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa