Fundusze Europejskie odmieniają Lubuskie! Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze

Skąd wziął się pomysł utworzenia nowej placówki medycznej?

Pomysł budowy nowej placówki medycznej ma naprawdę bardzo długą historię. Marszałek województwa Elżbieta Anna Polak pierwszy raz spotkała się z ordynator ówczesnego oddziału pediatryczne w 2008 roku. Jak zaznaczyła pani marszałek, panujące wówczas na oddziale warunki były naprawdę straszne. Pani ordynator zależało na tym, aby zrobić coś dobrego dla dzieci, a także ich mam. Podkreślała, że leczenie w takich warunkach jest po prostu niemożliwe. Był to rok, kiedy województwo lubuskie przodowało w niechlubnej klasyfikacji: zajmowało jedno z czołowych miejsc pod względem dostępności leczenia dla dzieci. Cechą charakterystyczną tego regionu był brak wysokospecjalistycznych oddziałów, co oznaczało ogromne problemy. Podjęto wówczas decyzję, że stworzenie specjalistycznego, a jednocześnie nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego jest po prostu niezbędne. Wszystko oczywiście po to, aby podnieść zarówno bezpieczeństwo mieszkańców województwa, jak i jakość opieki szpitalnej. Nowa placówka miała gwarantować dostęp do świadczeń zdrowotnych, poprawę standardów, a także zmniejszenie migracji pacjentów do placówek medycznych w innych regionach.