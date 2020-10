Fundusz Medyczny. Andrzej Duda podpisał ustawę. Prof. Piotr Czuderna komentuje

- Wzorowaliśmy się na wielu zagranicznych rozwiązaniach. W stosunku do takich krajów jak np. Wielka Brytania, Francja czy Holandia mieliśmy pewną lukę. Dotyczy ona dostępu do innowacyjnych terapii. Szczególnie w kategorii tzw. niezaspokojonych potrzeb medycznych - powiedział prof. Piotr Czauderna w rozmowie z Andrzejem Dudą na kanale "W Pałacu Prezydenckim" na Youtube.

Chodzi o sytuacje, gdy na świecie istnieje już leczenie danej choroby, a w Polsce w dalszym ciągu nie jest ono refundowane. - Można było dla indywidualnych pacjentów pewne leki wprowadzać i finansować. To była jednak bardzo skomplikowana ścieżka - podkreślił kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Pomóżmy tym, którzy są pokrzywdzeni przez los, którzy do tej pory byli skazani na zbiórki społeczne, a którym po rozpoczęciu funduszu będzie można pomóc ze środków publicznych - powiedzial specjalista zapytany o główną ideę Funduszu Medycznego.

Fundusz Medyczny. Prof. Piotr Czauderna o poszczególnych subfunduszach

Fundusz Medyczny dzieli się na 4 subfundusze. Pierwszy z nich to subfundusz infrastukrualny, który służy poprawie istniejącej infrastruktury tzw. strategiczej - kluczowej. Drugi subfundusz - modernizacyjny, z którego mogą skorzystać wszystkie szpitale. Jednak jest on szczególnie poświęcony takim potrzebom jak świadczenia opiekuńczo-lecznicze, konsolidacja podmiotów leczniczych (zwiększenie ich efektywności i jakości działania), czy wymiana łóżek w szpitalach.

Trzeci to rozwój profilaktyki, która jest najskuteczniejszą interwencją w systemie ochrony zdrowia. Ostatnia część to fundusz innowacyjno-terapeutyczny, który ma nie tylko wprowadzić nowe środki finansowe, ale tez zbudować nowy sposoby działania systemu.

Fundusz Medyczny. Piotr Czauderna: "szansa na procedury bezlimitowe dla dzieci"

- To jest wprowadzenie nowych mechanizmów, to jest szansa na finansowanie zabiegów operacyjnych, ale to jest również szansa na procedury bezlimitowe dla dzieci. Wiele chorób dziecięcych wymaga skomplikowanej diagnostyki w warunkach szpitalnych. W tym przypadku limity były pewną przeszkodą, mieliśmy kolejkę na hospitalizację - spuentował Czauderna.