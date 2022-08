Fundacja Adenauera wspierała PiS? Były działacz ujawnia

Co na to Zagrobelny? – Janusz Kowalski twierdzi, że był bałagan w dokumentacji i że przez to znajdował się w KRS tej młodzieżówki przez 10 lat. Twierdzi też, że od 2002 roku nie działał już w Młodych Konserwatystach, co jest nieprawdą, bo został w 2003 roku wpisany do KRS jako członek Zarządu Głównego. W tym też roku stowarzyszenie zostało w ogóle dopiero zarejestrowane, co potwierdzają wpisy do KRS. Ponadto pierwszy zjazd krajowy Młodych Konserwatystów odbył się w czerwcu 2004, na którym byłem i robiłem te zdjęcia i który był finansowany przez Fundację Adenauera – twierdzi były działacz PiS.