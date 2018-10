Francja: Przystawił pistolet do skroni nauczycielki. Macron ma dość

Prezydent Macron wyraził swoje oburzenie na wieść o postępowaniu uczniów w jednej z podparyskich szkół. Podczas zajęć uczeń przystawił nauczycielce pistolet do głowy i zażądał wpisania go na listę obecności. Na szczęście broń okazała się być atrapą.

Francja – groził nauczycielce bronią

W podparyskim Creteil czarnoskóry 16-letni uczeń przystawił pistolet (na szczęście atrapę) do głowy nauczycielki i zażądał wpisania go na listę obecności. Reszta uczniów nie przybyła kobiecie z odsieczą. Wręcz przeciwnie, groźby rówieśnika rozbawiły zgromadzonych. Jeden z nich wykonywał nawet wulgarne gesty w kierunku kamery. Całość została uwieczniona, a następnie upubliczniona za pośrednictwem mediów społecznościowych. Francja była zszokowana tym, co zobaczyła. Oburzenie wyraził również prezydent Macron.