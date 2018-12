Francja: Nowe fakty ws. rannego Polaka. "Walczy o życie"

Znajomi Polaka, który w ciężkim stanie przebywa teraz w szpitalu, są wstrząśnięci postawą internautów. - Przeraża nas fala nienawiści, która wylewa się na Bartka - informują Wirtualną Polskę znajomi 36-latka.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Poszukiwany zamachowiec 29-letni Chérif Chekatt (twitter.com)

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Polak ranny w ataku w Strasburgu nadal przebywa w szpitalu. Jego stan jest oceniany jako ciężki.

- Bartek to wieloletni tancerz naszego zespołu Wiosna w Szamotułach. Jest krzewicielem polskiej kultury w Strasburgu i na terenie Alzacji - mówi nam jego znajomy.

Zdradza również, że jego kolega potrzebuje teraz modlitwy, a nie publikowania w sieci oburzających komentarzy. - "Ma to na co zasłużył", "Po co się pchał do Francji". To tylko niektóre przykłady skandalicznych wpisów, które widzimy w internecie. Jak tak można? - pyta mężczyzna.

Lekarze walczą o życie Polaka

W sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat Polaka, ale część z nich jest nieprawdziwa.

- Bartek nie pracuje w Parlamencie Europejskim i nie wiadomo dokładnie, jak doszło do tragedii. To co wiemy na pewno to fakt, że ucierpiał w ostatnim ataku terrorystycznym - przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską Bernard Śmiałek z zespołu Wiosna w Szamotułach.

Dodaje, że Bartek to dobry kolega. Nie tylko śpiewa i tańczy, ale prowadzi również miejscowy chór. Wspólnie z innymi Polakami z zespołu opowiada też o polskiej kulturze i historii.

- Zaszczepia i rozwija w młodym pokoleniu miłość i szacunek do Polski. Jest zaangażowany w działalność dziecięcej grupy tanecznej. Teraz jesteśmy myślami z rodziną Bartka. Nie godzimy się na często obraźliwe, złośliwe i niesprawiedliwe komentarze. Bardzo prosimy za to o modlitwę i wsparcie w tych ciężkich dla nas wszystkich chwilach - mówią nam znajomi Polaka.

Zamachowiec krzyczał "Allahu Akbar"

Do strzelaniny doszło we wtorek około godz. 20.00 czasu lokalnego w pobliżu słynnego jarmarku bożonarodzeniowego w Strasburgu. To miejsce przyciągające tysiące spacerowiczów.

Policja cały czas szuka zamachowca. Jest nim 29-letni Chérif Chekatt, Francuz marokańskiego pochodzenia, urodzony w Strasburgu. Był wcześniej skazany we Francji i w Niemczech za przestępstwa kryminalne. Miał zostać aresztowany. We wtorek rano uciekł policji podczas przeszukania jego mieszkania w dzielnicy Neudorf.

Według świadków zamachu napastnik tuż przed oddaniem strzałów miał krzyczeć "Allahu Akbar”. Poinformował o tym prokurator Paryża Remy Heitz. On również potwierdził, że mężczyzna nadal jest poszukiwany i przebywa na wolności.