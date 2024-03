Francja chce wpisania prawa do aborcji do konstytucji

Reakcja na decyzję sądu USA

Inicjatywa dotycząca zagwarantowania prawa do aborcji w konstytucji była reakcją na decyzję amerykańskiego Sądu Najwyższego z czerwca 2022 roku, która pozbawiła kobiety federalnych gwarancji prawa do aborcji. Ta decyzja, jak pisze AFP, zaszokowała francuski parlament i opinię publiczną. W odpowiedzi na to, organizacje praw człowieka zaczęły działać na rzecz odpowiedniego zmodyfikowania konstytucji. Laura Slimani z organizacji Fondation des Femmes powiedziała agencji Reutera, że skoro prawo do aborcji "zostało wycofane w USA, to nic nie pozwalało nam myśleć, że takiego ryzyko nie pojawi się we Francji".