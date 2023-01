Fiński generał drwi z Scholza. "Spotkał Polaka podczas joggingu i decyduje o broni dla Ukraińców"

Scholz podczas swojego wystąpienia opowiedział o Polaku, którego spotkał podczas joggingu. Kanclerz podkreślił, że mężczyzna podziękował mu za dotychczasowe wsparcie Ukrainy i poprosił o to by "nie dał się zwariować naciskom polskiego rządu dot. dostaw czołgów Leopard". W tym kontekście Scholz uznał, że "irytujące" jest to, że władze w Berlinie wciąż są krytykowane. Kanclerz zaapelował do posłów, by nie dali się sprowokować i utrzymali dotychczasowy kurs "mimo presji z zagranicy, ze strony koalicjantów i mediów".