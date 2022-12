Fiński generał demaskuje plany Kremla: "Rosja przejdzie do ofensywy"

Ocenił, że atak z białoruskiego terytorium na Kijów byłby "atrakcyjny" dla Rosji, jednak bardzo trudny ze względu na charakter terenu oraz mocną obronę ukraińskiej granicy w tym rejonie. Przeciwko takiej koncepcji są też odległości. Generał zastrzegł, że gdyby Rosja miała wykorzystać białoruskiego sąsiada do takiego celu, już by to zrobiła. "Jeśli nie udało się to zeszłej zimy, prawdopodobnie nie uda się też w 2023 roku" - zauważa Toveri.